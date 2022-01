Atlético Gloriense surpreende e faz Betinho voltar para Lagarto sem ver nada

Na tarde da ùltima segunda-feira, 17, o elenco do Atlético Gloriense encarou um jogo-treino contra a equipe do Juventus de Simão Dias, no Estadio Editon Oliveira da Silva em Nossa Senhora da Glória.

Com gols de Muribeca, Cristiano, Fábio Júnior, W. Matheus e Júlio César, a equipe gloriense venceu o jogo por 5 a 0, partida que serviu para que o técnico Carlos Alberto Dias fizesse alguns testes.

Quem também esteve na arquibancada foi o trienador da equipe de Lagarto, “Betinho”, que foi dar uma olhada no adversário, mas foi surpreendido com a atitude do treinador Carlos Albertos Dias, que tirou a equipe “titular” de campo. Pelo visto “Betinho” foi só passear em Glória.

A Equipe segue em preparação para o primeiro duelo do Campeonato Sergipano que acontecerá no próximo domingo (23), às 15h15, no Estádio Editon Oliveira da Silva.