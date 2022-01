Atlético Gloriense visita o Maruinense pensando na recuperação

O Time comandado pelo técnico Carlos Alberto Dias quer os três pontos, mesmo atuando fora de casa

O Atlético Gloriense busca recuperação no Campeonato Sergipano – 2022, enfrentando o CS Maruinense, nesta quarta-feira (26 de janeiro), ás 15h15 (de Brasília), no Estádio Fernando França, em Carmópolis (SE). O time de Nossa Senhora da Glória, comandado pelo técnico Carlos Alberto Dias, joga pela recuperação.

“Mais uma batalha. No jogo de estreia, infelizmente nós fomos prejudicados, com a marcação de uma penalidade máxima que não houve, mas jogamos bom e tivemos o controle do jogo e a citada infração foi um balde de água gelada. Se isso não tivesse ocorrido creio que conseguiríamos o resultado favorável ”, comentou.

“Compromisso fora de casa, difícil, mas temos que pontuar. Estamos preparados para conquistar a primeira vitória, até mesmo para demonstrar o que viemos fazer na competição, já que almejamos situações maiores. O grupo é bom, assim como o time, que conta com jogadores interessantes, mas temos que atuar com atenção durante os 90 minutos. No segundo gol do Lagarto tivemos falta de atenção, que não pode se repetir, já que as bolas paradas estão definindo as partidas”, completou Dias.

Na rodada inicial, o Atlético Gloriense foi superado pelo Lagarto (2 a 1), enquanto o CS Maruinense perdeu para o Itabaiana (4 a 0).