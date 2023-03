Autor de roubo e tentativa de estupro em Tobias Barreto é preso em Aracaju

Uma ação conjunta entre as polícias Militar e Civil resultou na prisão do homem suspeito de praticar roubos na região centro-sul. A ação policial ocorreu na tarde deste sábado (11), no mercado central de Aracaju.

De acordo com as informações policiais, em um dos crimes, o suspeito ainda tentou estuprar uma das vítimas, que estava trabalhando no estabelecimento comercial onde ele praticou o roubo.

A ação policial que resultou na prisão do suspeito foi realizada com equipes do 11° Batalhão da Polícia Militar (11° BPM), Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) e Delegacia de Tobias Barreto.