Belivaldo queria multa de 5 mil a quem descumprisse seus decretos

“Ele veio pra resolver”, “sai da frente que o Galego chegou”, “Chegou pra resolver”. Essa era a campanha do então candidato Belivaldo Chagas.

Um homem que comia pão molhado no café para demonstrar que é do povão, hoje tem o seu maior desafio: Mostrar que realmente se preocupa com a população.

As medidas tem sido duras para combater a epidemia do Coronavírus, Belivaldo não afrouxa e nem tem interesse de “folgar”, quer seja para os empresários de pequeno e médio porte, quer seja para empregados que já sofrem por temerem a perda de seus empregos (alguns já perderam).









O Governador do estado já sinalizou que deverá descontar os pagamentos de servidores e funcionários, reclamou que o Estado deixou de arrecadar mais de 80 milhões em poucos dias.

Em termo de combate ao Covid-19, Belivaldo reclama do Governo Federal, mais espera os conselhos de seu “guru” João Doria, assina cartas contra quem deveria se aliar, pois é hora de dar as mãos, mas Doria não permite que Belivaldo o faça.

Agora como que implacavelmente o Galego que veio para resolver, enviou para a ALESE o novo decreto estabelecendo multa no valor de R$ 5 mil para quem desrespeitar as normas fixadas em decreto anterior sobre o enfrentamento ao coronavírus.

Negado é claro.

Maycon Fernandes/Jornalista