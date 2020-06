José Milton Marques Silva foi baleado e morto no início da tarde desta segunda-feira, 01, no município de Brejo Grande.

De acordo com informações, Milton era Secretário de Obras do município e estava na secretaria no momento do crime. Ainda segundo relatos, a vítima levou vários disparos e chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

O veículo que teria sido usado pelos criminosos foi abandonado em uma estrada próximo ao município de Ilha das Flores.