Canhoba: Criança morre após capotamento de trator

Miguel Mariano Aragão dos Santos, de cinco anos de idade, morreu após um capotamento de trator em uma fazenda localizada no Povoado Caraíbas em Canhoba, nesta última quarta-feira, 09.

De acordo com informações, Miguel estava em companhia do padrasto no momento em que ocorreu o fato. Ainda de acordo com informações, a criança teria caído do trator e a carga (madeira), teria caído por cima da vítima, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo foi sepultado ainda na manhã desta quinta-feira (10), no Cemitério do Mocambo. A Polícia Civil irá investigar o caso.