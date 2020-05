Canindé: 17 pessoas estão curados do coronavírus

Em Canindé de São Francisco foi confirmado mais dois novos casos do Novo Coronavírus. Trata-se de duas pessoas do sexo feminino; a primeira com 29 anos, residente no bairro Trevo; a segunda com 50 anos, residente no bairro Portelinha. Confira o boletim geral.

CASOS CONFIRMADOS: 30

CASOS SUSPEITOS: 15

CASOS DESCARTADOS: 100

CASOS MONITORADOS EM ISOLAMENTO DOMICILIAR: 130

CURADO: 17

ÓBITOS: 2

ASCOM

Prefeitura de Canindé de São Francisco