CANINDÉ: Duas pessoas morrem após carro cair em riacho

No início da noite deste sábado, 27, uma forte chuva caiu no município de Canindé do São Francisco. Ruas ficaram alagadas e diversos imóveis inundados. Além disso, uma grande tragédia se abateu na cidade com a morte de duas pessoas após um veículo cair dentro de um riacho.

De acordo com informações obtidas, com exclusividade, pelo Portal Fan F1 através de um bombeiro civil que ajudou na ocorrência, um veículo com quatro ocupantes passava nas imediações do bairro Agrovila, quando uma tromba d´água acabou atingindo o automóvel e empurrando-o para dentro de um riacho.

O dono do veículo e sua esposa conseguiram sair com vida e foram levados ao hospital. Já os outros dois ocupantes acabaram morrendo dentro do carro. Populares conseguiram retirar os corpos e a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística foi acionada para realizar os primeiros levantamentos periciais no local e ajudar a construir a dinâmica dos fatos.

Segundo populares, os homens são: Carlinhos China, proprietário do Hotel China, que fica localizado na Avenida João Alves, avenida principal do município, e outro rapaz conhecido como Juquinha.

Com informações da Fan