CANINDÉ – OLARIA: MP lançará projeto “Comunidade Cidadã” visando melhorias para localidades mais vulnerável

Ministério Público apresentará na próxima quarta-feira na Promotoria de Canindé, através do promotor de justiça, Dr Paulo José, o projeto – comunidade cidadã – sendo escolhido o bairro olaria para iniciar a experiência.

Algumas localidades de canindé precisam de uma atenção mais especial de todo o poder público, não apenas da polícia. Precisamos articular uma ação conjunta da ação social, setor da saúde, educação, líderes religiosos, empresários e polícia para apoiar as comunidades mais vulneráveis, a exemplo do bairro olaria, salientou o promotor, Dr Paulo José.

Segundo o promotor, a ideia é, com o apoio de todos, construir um espaço poliesportivo, melhorias na iluminação pública, serviço de água, monitorar via câmera de segurança toda a localidade, incentivar os adolescentes ao ensino e práticas esportivas, uma maior aproximação dos líderes religiosos na comunidade além de possibilitar o ingresso no mercado de trabalho através do programa jovem aprendiz.

É função do ministério público articular melhorias nas políticas públicas principalmente nas comunidades mais carentes.

Fonte: portalcanindeense