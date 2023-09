Diante da queda do Fundo de Participação do Município (FPM), o prefeito Diogo Machado informa que a tradicional Festa do Vaqueiro de Carira não será realizada este ano. Mesmo reconhecendo a importância do evento, que faz parte da história e cultura do município, a medida é necessária diante do momento financeiro com a redução dos recursos.

“Prezamos sempre pela transparência em nossa gestão e, de fato, essa queda do FPM nos fez reavaliar e optar por não realizar a festa, mesmo reconhecendo sua importância cultural e histórica. A nossa prioridade é manter o pleno funcionamento da prestação dos serviços essenciais para a população nas mais diversas áreas”, destaca o prefeito.

Diogo Machado ressalta ainda que a gestão seguirá avaliando e tomando as medidas necessárias para enfrentar a queda de recursos. “Tudo isso para evitar possíveis transtornos que atrapalhem o trabalho que vem sendo desenvolvido para melhorar a qualidade de vida da população e promover o desenvolvimento do município”, salienta.

“Contamos com a compreensão dos carirenses e reforçamos que seremos sempre transparentes em relação a tudo que for relacionado à nossa gestão, divulgando todas as ações e decisões, ainda que sejam notícias não tão boas, como o cancelamento deste evento”, finaliza o prefeito Diogo Machado.

Prefeitura de Carira