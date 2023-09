O estado de Sergipe fez bonito na Taça Brasil de Clubes Sub-20 – 1ª Divisão. A competição, que voltou ao estado de Sergipe após 13 anos, aconteceu em Simão Dias, região oeste do estado.

Na manhã de domingo, 17, o Educar decidiu o título da Taça com o EPCF-PB, mas perdeu por 5 a 4 e ficou com o vice-campeonato do torneio. O destaque do jogo foi o ala Esquerda que marcou três gols e terminou a Taça com o troféu de artilheiro por marcar seis gols na competição. O goleiro Kléber, do Simão Dias, ficou com o troféu de goleiro menos vazado do torneio.

Apesar do vice do Educar, o estado de Sergipe garantiu o acesso à elite do futsal brasileiro em 2024.

RETROSPECTO

Esta foi a sexta vez que o Educar participou da Taça Brasil Sub-20, e a primeira vez como vice-campeão. Nas outras duas vezes, a equipe ficou em terceiro lugar: em 2018, pela Divisão Especial, disputada na Paraíba; e no ano passado, pela Primeira Divisão, disputada em Roraima.

O JOGO

As equipes começaram a partida se estudando, e, aos poucos o time paraibano foi tomando conta do jogo. Aos nove minutos, Allan se livrou do marcador na entrada da área e chutou rasteiro para abrir o placar para o EPCF.

Na volta do intervalo, o EPCF precisou de apenas 48 segundos para ampliar o marcador. Arthur balançou as redes a anotou o segundo gol paraibano no confronto.

Aos quatro minutos, Murilo descontou com um chute de fora da área. Mas, nem deu tempo do time alagoano comemorar. No lance seguinte, Elielson marcou o terceiro para o EPCF.

Aos dez minutos, Orielson foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo e desfalcou o EPCF na restante da partida. Com a expulsão, o Educar optou por jogar com goleiro-linha e gol saiu logo em seguida com Esquerda.

Aos 12, Damasceno balançou as redes e marcou o quarto gol paraibano na partida. Aos 15, em contra-ataque, Esquerda diminuiu o placar para o Educar e incendiou a partida.

Aos 18, após rebote do goleiro, Esquerda estufou as redes e deixou tudo igual no confronto. No lance seguinte, Esquerda acertou a trave e quase virou o duelo. Nos segundos finais, após colocar goleiro-linha, Esquerda acertou o travessão. Restando 21 segundos para o apito final, o goleiro Renan acertou um chute da quadra de defesa, marcou o quinto e confirmou o título do EPCF na Taça Brasil.

Rômulo Oliveira

ASCOM/FSFS