Chapa forte e prefeitos apoiadores de Fábio já admitem que ruas falam mais em Valmir

Durante o programa Jornal do Clube nesta quinta-feira, 28, o ex-prefeito por Itabaiana Valmir de Fancisquinho ,concedeu entrevista ao lado do pré-candidato a Deputado Estadual Dr. Kleyton Caires, onde Valmir deixou mais uma vez bem claro sobre a possibilidade de disputar o Governo de Sergipe.

Ele não fala diretamente que será, mas se comporta como.

Perguntas relacionadas à pré-candidatura fazem com que Valmir como um bom politico escape pela tangente. Mas quer saber?

Cada dia que passa sua pré-candidatura ganha mais corpo e o que se ouve nas ruas e se ver nas redes sociais é que Valmir é o preferido do que se conhece por “povão”.

Talvez pela linguagem que ele usa ou até mesmo pela identificação que milhares de sergipanos acabam tendo com o mesmo.

Na entrevista, Dr. Kleyton revelou uma conversa que teve com Valmir há alguns meses: “Você receber uma pessoa que é pré-candidata a Governador que é um exemplo de vida, que veio lá debaixo, que enfrentou várias coisas várias coisas e vai enfrentar várias coisas agora”… quando saiu uma pesquisa com meu nome no ano passado em que apareci em primeiro lugar no município de Simão Dias, fui até Itabaiana e falei rapaz pelo amor de Deus seja candidato a governador e completei vou lutar muito mais para você do que para mim”, destacou.

Dra. Emília Corrêa

A vereadora por Aracaju Dra. Emília Corrêa também participou da entrevista por telefone. Ela que há alguns meses vem sendo cogitada para compor chapa com Valmir.

Perguntada sobre uma possível junção, Emília é cuidadosa em não colocar o carro na frente dos bois, mas deixou a possibilidade em aberto e a sensação de que existiam muita sintonia entre os dois.

PREFEITOS EM BRASÍLIA

“Já no Distrito Federal na “Marcha dos Prefeitos, Vice-prefeitos e Secretários”, mandatários dos vários municípios em que já declararam apoio a Fábio Mitidieri não se fala em outra coisa: “ Valmir vem forte, não sei se dá para Fábio não.”

Por Maycon Fernandes/Jornalista DRT 2304/SE