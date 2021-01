Chuva em Monte Alegre de Sergipe/SE atenua os efeitos do tempo seco que afeta a região

A câmera do Clima ao Vivo em parceria com a NetGlória Telecom registrou a formação de chuva em Monte Alegre de Sergipe/SE no final da manhã e início da tarde desta sexta-feira (29). Veja o vídeo exclusivo:

A cidade faz parte da Microrregião Sergipana do Sertão de São Francisco, onde o Clima ao Vivo possui outras duas câmeras em parceria com a NetGlória Telecom, nas cidades de Graccho Cardoso e Nossa Senhora da Glória. As três cidades tem registrado um índice muito baixo de pluviosidade nos últimos 60 dias, e os termômetros tem marcado uma temperatura média de 27°C. Nos gráficos abaixo pode ser visto a média das temperaturas mínimas (azul), médias (verdes) e máximas (vermelhas) nas três cidades.

Ainda de acordo com o Agritempo, Graccho Cardoso, Monte Alegre de Sergipe e Nossa Senhora da Glória registraram um total de 13,7 mm, 12,2 mm e 16,8 mm de precipitação, respectivamente durante o período entre 29 de novembro de 2020 e 29 de janeiro do ano atual. Ainda de acordo com os dados colhidos no portal, no mesmo período de tempo entre 2019 e 2020 os valores foram de 91,1 mm, 75,1 mm e 53,7 mm de precipitação, respectivamente. Ou seja, entre novembro de 2019 e janeiro de 2020 choveu, aproximadamente, cinco vezes a mais o volume de chuva que foi registrado no mesmo período entre 2020 e 2021.