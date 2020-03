Chuva intensa está prevista para as próximas 72 horas

As próximas 72h serão de chuvas nas regiões do Agreste, Alto e Médio Sertão. É o que diz o meteorologista Overland Amaral, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos.

De acordo com o meteorologista, as chuvas poderão atingir em torno de 10mm nesta segunda-feira em regiões do norte e centrais e na quinta-feira,19, 20mm.

A expectativa é que as chuvas atinjam a região do sertão durantes esses dias para amenizar o sofrimento do povo sertanejo. Só hoje choveu em média 40mm em Graccho Cardoso.