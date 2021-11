Coletiva de Impressa: Esclarecimento da morte de jovem de Areia Branca

A delegada Jéssica Garcia, responsável pelas investigações sobre a morte da jovem Verônica Elisiane Barbosa Mesquita, 23 anos, concedeu uma entrevista coletiva às 9h desta terça-feira, na sala de imprensa da Secretaria da Segurança Pública, onde deu detalhes sobre o assassinato da jovem Mel Mesquita.

De acordo com investigações, Mel Mesquita foi assassinada pela própria irmã Elissandra de Jesus Oliveira e seu esposo, Everton dos Santos Costa.

Consta que Mel teria marcado um encontro com a irmã, Elissandra no município de Itabaiana. Ainda de acordo com a delegada, Elissandra (Naninha) teria comprado combustível, antes mesmo de se encontrar com Mel.

Como apurado por este jornalista, a delegada acabou confirmando que Mel foi assassinada ainda dentro do veículo e desovada na região do Cafuz.

Maycon Fernandes/Jornalista