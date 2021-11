DHPP elucida tentativa de homicídio no Conjunto João Alves, em Socorro

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) concluiu a investigação da tentativa de homicídio qualificado praticada no dia 28 de fevereiro desse ano, em Nossa Senhora do Socorro, que apontou João Paulo Oliveira Ribeiro como autor do crime

Segundo as investigações, no momento do crime, Valdney Nascimento Silva, de 32 anos, encontrava-se em via pública, na Rua do Rio do Sal, quando o suspeito do crime chegou e efetuou disparos contra ele, atingindo-o no braço. A vítima foi socorrida e resistiu aos ferimentos.

Durante o inquérito, apurou-se que o suspeito, João Paulo, teria cometido o crime por motivos de desafeto. Na manhã da última sexta-feira (02), o DHPP cumpriu três mandados de busca e apreensão, sendo dois na Rua Rio do Sal e um na Piabeta, em possíveis residências do suspeito do crime e de seus familiares. Porém, o suspeito está foragido.

Informações sobre sua localização podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.