Com direito a emoção do treinador Carlos Alberto Dias, Atlético Gloriense faz apresentação do elenco

O Touro do Sertão estreia no Campeonato Sergipano deste ano contra a forte equipe do Lagarto, no próximo dia 23 de janeiro, às 16h, no Editon Oliveira.

As atividades da equipe iniciaram oficialmente na última segunda-feira, 03, com treino físico, já na parte da tarde, o técnico Carlos Alberto Dias teve seu primeiro contato com a equipe.

Já na última terça-feira, 04, como sempre a diretoria fez um trabalho diferenciado ao apresentar oficialmente a equipe ao torcedor gloriense.

Estiveram presentes, o Presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas e o Presidente da equipe do Estanciano, Sidney Araújo, além de algumas autoridades glorienses.

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi protagonizado pelo treinador Carlos Alberto Dias, que falou um pouco sobre sua trajetória na equipe do Touro do Sertão. O treinador relembrou as dificuldades que enfrentou para conquistar o acesso.

“ Obrigado sempre pelo carinho, hoje me torno um cidadão gloriense , com orgulho e satisfação, isso é pra poucos (choro)… eu me emociono porque lá atrás, todos nós.. a trajetória que iniciou, para estarmos aqui hoje com muita luta, com muito empenho.. nada cai do céu.”

O presidente Gabino Barros também fez uso da palavra e aproveitou o momento para fazer agradecimentos a todos que vem ajudando nesses últimos anos a equipe, desde o maior patrocinador, até o roupeiro.

Gabino também destacou que o objetivo esse ano é ainda mais ousado, que é lutar para conquistar o acesso a uma competição em 2023 a nível nacional.

Confira a relação dos atletas:

Goleiros

Sandro Silva

Thiago Lima

Kaique Naniel

Zagueiros

Luan Nascimento

Alisson Santos

Maxsuel Jesus

Jerfeson Santana

Laterais-direitos

Hugo Moura

Tassio Nascimento

Laterais-esquerdos

Rodrigo Santos

Carlos Augusto

Meio-campistas

Ramalho

Cristiano Junior

Léo Carioca

Emerson Ceará

Mateus Jesus

Rafael Barbosa

Atacantes

Fábio Júnior

Lucas Rian

Lucas Araújo

Cristian Xerem

Dannyel Santos

Carlos Muribeca

Wesley Matheus

Comissão Técnica:

Técnico – Carlos Alberto Dias

Auxiliar Técnico – Wellington Santos

Preparador Físico – Amiel Samaro

Preparador de Goleiros – Cari

Massagista – Edimar Cláudio

Mordomo – Valdir Andrade

Médico – Dr. Sydney Correia Leão

Maycon Fernandes/Jornalista