Comissão pede prioridade de vacinação a trabalhadores de telecomunicações em Sergipe

Os profissionais do ramo geral de Telecom pedem se que considere incluir a categoria de trabalhadores do setor de telecomunicações entre as prioridades no cronograma de vacinação contra a Covid-19. O setor de Telecom, assim como o de TICs, foi classificado como essencial desde os primeiros momentos da pandemia, ainda em março de 2020, e segundo estimativas da entidade já houve mais de 50 mil trabalhadores contaminados, sendo que apenas em março desse ano foram 12 mil trabalhadores contaminados um aumento de 170%.

Considerando o grau de letalidade da doença 2,6% em caso de contaminação, esse número de contaminados pode ter causado mais de 1.300 óbitos.

Uma Comissão dos Trabalhadores do próprio setor, protocolou essa semana o pedido para que a categoria receba a vacina. Os documentos foram encaminhados para o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, como também para Belivaldo Chagas, Governador do Estado.

Em Nossa Senhora da Glória o setor também tem lutado para conseguir o imunizante, também através de uma comissão.

O uso da internet aumentou significativamente desde o inicio da pandemia causada pelo coronavírus. Com isso, as pessoas passaram a usar um maior suporte, tendo assim maior presença dos técnicos em sua casas.