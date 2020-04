COMO A ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRAS AJUDA SUA PEQUENA

EMPRESA

Etiquetas de código de barras personalizadas ajudam sua empresa a identificar ativos fixos e produtos fabricados ou de varejo, além de manter sua marca individual. Um sistema de código de barras que inclui o recurso interno de design de código de barras permite gerar etiquetas personalizadas de código de barras que podem consistir em imagens e códigos de barras 2D.

Essas etiquetas cumprem muitos objetivos, incluindo:

Personalizar sua embalagem para envio. Ajudam na identificação do produto.

A digitalização de etiquetas fornece a atualização do status do inventário.

As informações de gerenciamento de ativos sobre ativos fixos são facilmente mantidas.

Os clientes podem obter informações sobre o produto digitalizando etiquetas.

Os fornecedores de produtos podem fornecer aos clientes a responsabilidade pelo design de produtos ecológicos.

As empresas podem melhorar a prestação de contas dos ativos físicos.

As empresas podem aprimorar sua compreensão dos processos de fluxo de trabalho.

CRIANDO ETIQUETAS DE CÓDIGO DE BARRAS PERSONALIZADAS

Para criar uma nova etiqueta de código de barras personalizada, você precisa decidir sua finalidade. Para uma etiqueta usada em embalagens ou ativos fixos, convém incluir uma combinação de imagem, código de barras e texto. Além disso, atribuir um número de série exclusivo a cada produto ou ativo, código de grupo, descrição ou imagem facilitará a identificação rápida.

Escolha nossas etiquetas de código de barras que permitem gerar uma variedade de tipos de códigos de barras e ajudarão você a gerenciar e comercializar seus produtos. Verifique se os códigos de barras gerados em sua etiqueta personalizada serão compatíveis com qualquer ativo fixo ou sistema de inventário existente. A compatibilidade com seus scanners e impressoras atuais minimiza qualquer novo investimento em hardware, economizando tempo e dinheiro a curto prazo.

Etiqueta de código de barras na caixa. Aproximação. Tudo sobre códigos de barras na minha mesa de luz:

Site para compra de etiquetas para código de barras

A princípio, a CBBR usa modelos de etiquetas pré-projetadas e os serviços de uma empresa de impressão externa para produzir as suas etiquetas. Devido aos requisitos especiais, as etiquetas têm o maior cuidado ao serem impressas. É possível produzi-las em vários tamanhos.

A CBBR possui etiquetas que atendem às suas necessidades e possui a melhor solução. Você tem maior nível de flexibilidade e tempo de entrega mais rápido. Depois de examinar muitas soluções possíveis, a melhor sempre acaba sendo a CBBR. A CBBR tem custo mais baixo, recursos que atendem às suas necessidades, capacidade de usar o equipamento de impressão a laser existente e capacidade de controlar o processo e imprimir no local. Os usuários podem pedir rapidamente códigos de barras padrão ou personalizados para uso como etiquetas de produtos, etiquetas de inventário e outras etiquetas de códigos de barras impressas. Com a CBBR, você obtém uma solução imediata no local, de baixo custo. Dê uma olhada no site para o design e impressão personalizados de etiquetas internas.

ETIQUETAGEM QUE ECONOMIZA DINHEIRO

A facilidade de uso é outra consideração. Peça suas etiquetas em menos de 5 minutos. Etiquetas feitas especialmente para você com fontes menores e tamanhos flexíveis. A CBBR lhe proporciona uma economia exponencial de custos. Antes, você iria gastar muito por ano em etiquetas personalizadas de um fabricante. Agora vem com um preço justo e já impresso.

Você tem tudo para comprar as suas etiquetas complexas de código de barras em minutos. Você terá uma solução ótima e econômica; um que aumentará sua eficiência operacional e melhorará seu Retorno de Investimento.