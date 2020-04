CORONAVÍRUS EM ARACAJU: Mais quatro novos casos são registrados na capital

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju informa nesta sexta-feira, 17, quatro novos casos de Covid-19 na capital. O primeiro trata-se de uma mulher de 61 anos que chegou do Rio de Janeiro no dia 14 de abril e deu entrada no hospital da capital no dia seguinte. A paciente foi atendida, fez exames e encontra-se em isolamento domiciliar.

O segundo caso confirmado é de um homem com 38 anos, que viajou a trabalho para o Espírito Santo e chegou à capital com sintomas de tosse e fadiga. O paciente encontra-se em isolamento domiciliar.

O terceiro é de uma criança de seis anos, que apresentou sintoma de cefaleia e se encontra em isolamento domiciliar.

O quarto é de uma mulher, 29 anos, que começou a apresentar sintomas em 12 de abril e está em isolamento domiciliar.

Com isso, sobe para 44 o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 na capital. Destas, seis estão internadas em hospitais; sete estão em isolamento domiciliar; 27, que estavam infectadas, já receberam alta médica; e quatro vieram a óbito.

Dos cinco casos suspeitos, que aguardam resultados de exames para detecção da doença, todos estão internados em hospitais.

Foram descartados 492 casos do total de 541 testados.

