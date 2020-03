O Governo do Estado confirmou mais quatro novos casos do coronavírus Covid-19 em Aracaju, na última segunda-feira, 16. Com a confirmação desses novos casos, Aracaju já soma 5 casos confirmados.

Em Nossa Senhora da Glória, surgiram os boatos de que o vírus teria atingido a região do Sertão. Fato que foi desmentido pela diretora da unidade. Uma medida de precaução foi tomada para que sejam suspensas, temporariamente, as visitas da população às unidades de Internação e pronto socorro do hospital.