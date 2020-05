CORONAVÍRUS: Lagarto registra primeiro óbito e mais 04 casos

No início da tarde desta terça-feira,05, foi divulgado mais um balanço sobre o Covid-19 no município de Lagarto. Com o registro de um óbito.

Trata-se de uma idosa de 79 anos de idade residente no município. A idosa estava internada no Hospital Universitário de Lagarto.

Foram diagnosticados mais quatro novos casos: uma mulher de 35 anos e um homem de 39 anos moradores da zona urbana, e um homem de 27 anos uma mulher de 43 anos moradores da zona rural.

Panorama

CASOS CONFIRMADOS: 17

AGUARDANDO RESULTADOS: 06

ÓBITO: 01