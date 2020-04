CORONAVÍRUS: Sergipe registra mais uma morte e seis novos casos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou nesta quinta- feira, 23, mais um óbito por coronavírus em Sergipe. Trata-se de uma idosa de 90 anos residente em Itaporanga D’Ajuda. Ela estava internada desde o dia 21 deste mês no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). Com estes, passam para oito o número de óbitos pela doença.









Também foram registrados mais seis novos casos e todos estão cumprindo isolamento domiciliar.

Aracaju tem mais dois casos, ambos profissionais de saúde: um homem de 67 anos e uma mulher de 31 anos. Os outros quatro casos são do interior: dois de Estância, mulheres, ambas com 40 anos; um em Porto da Folha, uma mulher de 68 anos; e um em Nossa Senhora do Socorro, homem, de 25 anos.

Sergipe tem, portanto, 124 casos confirmados, destes, 38 já receberam alta e estão curados. Permanecem internados 15 pacientes, sendo seis em leitos de UTI (três na rede pública e três na rede privada) e nove em leitos de enfermaria (cinco na rede pública e quatro na rede privada).

SES