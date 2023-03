Corpo de Bombeiros combate incêndio em restaurante na cidade de Lagarto

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) atuou num incêndio em restaurante na cidade de Lagarto, na manhã de terça-feira (7). A guarnição do quartel que fica na cidade foi acionada por volta das 8h e combateu as chamas que atingiram a cozinha do estabelecimento. Não houve vítimas.



“Armamos uma linha de mangueira e combatemos o incêndio, que ficou restrito à área da cozinha. Fizemos o rescaldo, que é o processo para evitar a reignição do fogo, e retiramos o botijão. Segundo a proprietária, a mangueira se deslocou do botijão. O incêndio atingiu eletrodomésticos e outros objetos, além do teto, mas sem comprometer a estrutura”, afirmou o subtenente Clebson Mota, que comandou o atendimento à ocorrência.

O bombeiro ressaltou ainda o apoio da Companhia de Saneamento (Deso) e da Polícia Militar na ocorrência. “Como havia uma unidade da Deso perto do restaurante, um carro-pipa foi ao local e uma guarnição da PM realizou o primeiro combate até a nossa chegada”, concluiu.

Ascom CBM/SE