Corpo de Bombeiros resgata corpo de vítima de afogamento na barragem do município de Lagarto

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) resgatou o corpo de um homem de 37 anos, vítima de afogamento na barragem de Lagarto, no final da manhã desta terça-feira (10).

Mergulhadores da corporação e uma guarnição do quartel que fica na cidade foram encaminhados ao local no início da manhã.

“Nossa maior dificuldade é que não havia informação do local onde a vítima havia se afogado. Conseguimos essa localização através da câmera de um restaurante que registrou o momento do afogamento. O corpo foi localizado a cerca de 100 metros da margem e estava a 8 metros de profundidade, por volta das 11h30”, afirmou o mergulhador do CBMSE, tenente Sinério dos Santos.

Fonte: Ascom CBMSE

Foto: Subtenente Clebson