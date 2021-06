Corpo de idoso desaparece no Hospital Governador João Alves Filho

O descaso com a saúde do estado de Sergipe, chega a seu ápice com o fato ocorrido no HUSE essa semana.

José Fernando Silva de 70 anos, foi internado no final do mês passado após sofrer um traumatismo craniano e acabou falecendo. De acordo com informações, a família busca pelo corpo do idoso e suspeita que o mesmo tenha sido enterrado em um local desconhecido.

Acredita-se que o idoso tenha sido enterrado por outra família, haja visto que durante a PANDEMIA, os protocolos de sepultamento têm sido completamente rigorosos com caixões lacrados.

Um fato parecido ocorreu no município de Monte Alegre de Sergipe no mês passado.