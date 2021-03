Cortes Na Mira da Verdade: Leitos de uti chegam a 100% de ocupação em cinco hospitais públicos

Dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), no Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais em Aracaju, apontam que dos 11 hospitais públicos que dispõem de leitos para o tratamento do Covid-19, cinco estão com ocupação máxima: Hospital Cirurgia, Hospital da Polícia Militar, Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hospital São José e Hospital Renascença (leitos SUS).