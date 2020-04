Covid-19: Secretaria da Saúde registra o primeiro caso em Tomar do Geru

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira, 22, o novo Boletim Epidemiológico do Novo Coronavírus (Covid-19) com o registro de apenas um caso novo. Trata-se de uma criança do sexo masculino, de 6 anos de idade, residente no município de Tomar do Geru. Sergipe passa a ter 118 casos confirmados.

Foram realizados, até o momento, 1241 testes sendo 1123 negativados. Do total de casos confirmados, 38 já receberam alta e estão curados. Estão internados 16 pacientes, sendo seis em leitos de UTI (dois na rede privada e quatro na rede pública) e 10 em leitos de enfermaria (cinco na rede privada e cinco na rede pública).









Panorama Covid-19 em SE

Confirmados: 118

Aracaju: 74

Estância: 12

Itabaianinha: 07

Itabaiana: 04

Simão Dias: 04

São Cristóvão : 03

Lagarto: 02

Propriá: 02

Pacatuba: 02

N Sra da Glória: 02

Porto da Folha: 01

N Sra do Socorro: 01

Capela: 01

Tomar do Geru: 01

Indiaroba: 01

Itaporanga D’Ajuda: 01

Negativados: 1123

Receberam alta: 38

Óbitos: 07

Aracaju: 05

Simão Dias: 01

Itabaianinha: 01