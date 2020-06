COVIDÃO: Prefeitura de Aracaju contrata mais de R$ 3M em marketing

O deputado estadual Rodrigo Valadares publicou em seu Instagram a seguinte indagação:

“Salvar vidas ou fazer propaganda?”

A publicação surgiu após ser divulgado sobre a contratação com dispensa e licitação de uma empresa de marketing, com valores que atingem mais de 3 milhões de reais com ações de publicidade.

O deputado fez um comparativo entre o valor gasto com o Hospital de Campanha e com a agência de marketing. O Hospital de Campanha custou os mesmos 3 milhões sem ao menos um só leito de UTI.

Conforme o NE publicou a descrição dos valores:

R$ 2.500.000,00 para agência de publicidade

R$ 390.000,00 para fotos e vídeos de ações com combate ao Covid

R$ 143.000,00 para monitoramento de redes sociais.

Como diz Roberto Cabrini: “Daqui a um ano, estaremos falando muito mais da corrupção causada pelos gastos excessivos no combate a pandemia, do que falando sobre o Covid-19”.