Uma criança entrou em coma após inalar um “pó Branco”e passar mal na Praça da Juventude, na cidade de Tobias Barreto, nesta segunda-feira (26).

De acordo com as informações, o menor estava acompanhado do irmão que tem barreira linguística, e um homem passou e ofereceu pó branco. Ela foi levada para o hospital em coma, onde foi reanimada.

Os médicos do hospital suspeitaram do ocorrido e chamaram as autoridades. Uma investigação está em andamento.