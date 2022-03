As crianças que haviam desaparecido após um culto evangélico na noite no último domingo no município de Santana do São Francisco, acabaram de ser encontradas.

De acordo com informações, a polícia informou que as crianças disseram que foram sequestradas por dois homens, que levaram elas a um local escuro e com as bocas amordaçadas.

Ainda de acordo com informações, elas teriam conseguido fugir do cativeiro e pedido ajuda em um local próximo.

A polícia civil irá investigar o caso.