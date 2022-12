DAGV prende autor de tentativa de feminicídio contra mulher agredida na frente dos filhos em Aracaju

O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) deu cumprimento ao mandado de prisão contra o homem que agrediu a companheira na presença dos filhos no bairro Inácio Barbosa, em Aracaju. O caso ocorreu na última sexta-feira (16). A prisão ocorreu nesta quinta-feira (22).

De acordo com a delegada Mariana Diniz, o fato chegou ao conhecimento do DAGV na madrugada de sexta-feira. “Então, todas as providências legais foram adotadas pelo delegado plantonista. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal, e também recebeu cuidados médicos”, relembrou.

A delegada explicou que, logo em seguida, o DAGV instaurou o inquérito policial. “Foi representada pela prisão preventiva do agressor junto à Justiça. Hoje demos cumprimento ao mandado de prisão e ele já encontra-se detido à disposição da Justiça”, acrescentou Mariana Diniz.

Ainda conforme a investigação, o homem já havia sido preso em flagrante em crime praticado contra a mesma vítima. “Ele foi encaminhado para audiência de custódia, foi liberado e a vítima recebeu medidas protetivas. Mas, infelizmente, ele voltou a agredi-la. A vítima foi socorrida por vizinhos e a Polícia Militar conduziu a vítima ao DAGV”, detalhou a delegada.

Agora, como não caberá mais medida protetiva, houve o pedido de prisão preventiva. “Há evidências de que foi uma tentativa de feminicídio. Diante desse histórico do investigado, ele muito provavelmente vai cumprir a pena custodiado”, concluiu a delegada Mariana Diniz.