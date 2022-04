Deacav cumpre mandado de prisão preventiva contra suspeito de estupro de vulnerável

Na manhã desta segunda-feira (25), policiais da equipe da Delegacia Especial da Criança e do Adolescente Vítima (Deacav) deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido contra um homem de 42 anos, investigado por estupro de vulnerável. O indiciado foi detido na Zona Sul de Aracaju e ficará custodiado, aguardando os trâmites processuais.

De acordo com a investigação, utilizando medicações com efeitos soníferos, o indiciado abusou sexualmente da própria filha, dos 05 aos 13 anos de idade. O fato só foi descoberto após forte abalo psicológico que acometeu a vítima.

Ao ter conhecimento de que seria denunciado às autoridades, o suspeito passou a proferir ameaças e, em razão disso, teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça.

A delegada Josefa Valéria ressalta a importância de se observar mudanças no comportamentos das crianças, bem como informá-las a respeito de que seu corpo não pode ser violado, fazendo com que qualquer tentativa de abuso sexual possa ser denunciada imediatamente e a vítima acolhida na rede de proteção e encaminhada para os serviços necessários. A população também pode denunciar através do 181.