DENÚCIA: Concursados na bronca com a prefeitura de Glória

Há alguns dias atrás a prefeitura de Nossa Senhora da Glória, prorrogou por mais dois anos o concurso realizado em 2018. A medida tomada pela prefeita Luana, não deixou a grande maioria daqueles que passaram no concurso muito contentes.

De acordo com uma concursada que procurou nossa redação: “ Fiz o concurso para a área de educação com 19 vagas para pedagogia, só que a prefeitura não empossou todos os 19 , alegando inúmeras desculpas, com isso descobrimos alguns contratos que na folha está como se o trabalho não fosse exercido em escola para desviar nossa atenção, porém , descobri através do Instagram da escola 13 de maio que existem 3 pedagogos contratados ocupando as vagas dos concursados”.

De acordo com a denúncia que foi encaminhada para o Ministério Público, existem contratos irregulares na área da educação (pedagogia), sendo que apenas 14 dos 19 aprovados foram convocados.

Ainda segundo a denúncia que foi encaminhada com anexo, o Sr. RHS, estaria fazendo parte do quadro de professores da Escola Municipal 13 maio, que fica localizada no povoado Angico, mas que seu nome não consta na lista de servidores do mês de março. Na denúncia, constam os nomes de outras duas professoras.

Uma das professoras teria vínculo com a Escola Municipal Tiradentes, já a outra não consta na folha.

A denúncia ainda diz que uma servidora aposentada continua na folha de pagamento, isso impede com que a vaga seja preenchida por um concursado.

A verdade é que fatos como esse, tem feito com que muita gente desista de fazer concurso público, pois se investe tempo, dinheiro e conhecimento, porem o retorno é lerdo, pois mais vale 15 Ccs na mão do que o concursado voando.