Nas primeiras horas desta quarta-feira (10), o Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) aprendeu uma arma de fogo e prendeu três pessoas por porte ilegal de arma, em Nossa Senhora da Glória, Alto Sertão sergipano.

As equipes realizavam policiamento de rotina, pela rota do sertão, quando visualizaram um Voyage de cor prata realizando uma manobra suspeita. Ao notar o acompanhamento policial, jogaram um objeto pela janela, tentaram fugir, mas foram interceptados.

No interior do veículo, os militares depararam-se com três homens que foram abordados. Ao retornarem para verificar o material descartado pela janela do carro, os PMs encontraram uma pistola calibre 9mm, e um carregador com 10 munições.

A arma de fogo e os envolvidos foram conduzidos à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE