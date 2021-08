Depca apreende adolescente investigado por ato infracional similar a homicídio qualificado

Policiais Civis da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) apreenderam, no início da manhã desta quarta-feira (11), um adolescente suspeito da prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, mediante emprego de arma de fogo.

De acordo com o delegado Valter Simas, titular da Delegacia especializada, o fato ocorreu no bairro Japãozinho, zona norte de Aracaju. A apreensão do adolescente aconteceu depois de operação desencadeada no bairro Santa Maria, zona sul de Aracaju/SE, pela equipe da Depca.

Segundo as investigações, após desavenças com a vítima, o adolescente teria trocado uma corrente de prata e seu aparelho celular por um revólver calibre 32, com três munições de igual calibre.

As investigações mostram também que no dia do homicídio, após fazer uso de substância entorpecente conhecida por maconha, o adolescente teria avistado a vítima e se preparou para praticar o crime. “Na oportunidade, ele disparou três vezes contra a vítima, que não teve possibilidade de defesa e acabou morrendo”, explicou Valter Simas.

Após a apreensão feita pela equipe da Depca, o adolescente foi encaminhado para internação em uma unidade socioeducativa, onde permanecerá à disposição do Juízo da 17a Vara Civel. Denúncias podem ser feitas pelo 181 da Polícia Civil, a ligação é gratuita e o sigilo garantido.