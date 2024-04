O município de Porto da Folha completou um ano sem o registro de homicídios, conforme apontam dados levantados pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim), da SSP. O último crime desse tipo registrado no município aconteceu em 22 de março de 2023. O resultado positivo é fruto do trabalho integrado entre a Delegacia de Porto da Folha, a 2ª Companhia do 4ª Batalhão da Polícia Militar (2ª Cia / 4º BPM) e o Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga).

Ainda conforme o levantamento feito pela CEACrim, em recorte entre 2022 e 2023 – quando ocorreu o último homicídio no município -, houve uma queda de 80% na incidência desse tipo de crime. Conforme os dados, em 2022 foram 10 vítimas de homicídios, ao passo que, em 2023, foram duas mortes.

O delegado Felipe Barbosa destacou que o resultado positivo é fruto da cooperação entre as polícias Civil e Militar no município. “Tanto das polícias, quanto também pela atuação do Poder Judiciário e do Ministério Público. A preservação da vida tem sido nosso objetivo no município de Porto da Folha para que todos os cidadãos possam viver com segurança. Continuaremos com esse trabalho integrado”, enfatizou.

Para o major Maykel Luduvice, comandante da 2ª Cia / 4º BPM, o resultado é fruto da atuação diária. “É uma soma de um trabalho feito a duas mãos. Posso afirmar que tanto da Polícia Militar, quanto da Polícia Civil é um trabalho em conjunto, onde o nosso maior foco é estabelecer não somente a sensação de segurança mas também desenvolver a confiabilidade da comunidade perante o serviço da segurança pública”, ressaltou.

O major reforçou que a atuação conjunta entre as polícias Civil e Militar tem o objetivo de preservar a vida. “É uma honra poder declarar que Porto da Folha está completando um ano sem registro de nenhum homicídio consumado Parabéns à polícia militar parabéns à polícia civil Pelo belíssimo trabalho árduo, mas gratificante”, complementou o comandante da 2ª Cia / 4º BPM, responsável pelo policiamento militar do município.