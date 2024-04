Equipes do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e do núcleo de operações do Comando de Policiamento da Capital (CPMC) deram cumprimento aos mandados de prisão temporária de dois homens suspeitos de tentativa de homicídio qualificado no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. As prisões ocorreram nessa segunda-feira, 1º;

O crime ocorreu na noite de 14 de março, em via pública, vitimando um homem de 33 anos, atingido na cabeça, nas costas e abdómen. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Huse em estado gravíssimo, onde passou por procedimento cirúrgico para retirada de um dos rins atingido pelos disparos. Atualmente, a vítima encontra-se entubada, na ala vermelha do complexo hospitalar.

O DHPP vem investigando uma sequência de crimes de tentativas de homicídio e crimes consumados no bairro Coroa do Meio, relacionados à disputa entre grupos rivais ligados ao tráfico de drogas.

No final do mês de março, em operação conjunta do DHPP e CPMC, já haviam sido presos três investigados em cumprimento a mandados de prisão temporária. Além deles, dois homens por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito foram presos em flagrante.

Os investigados presos nessa segunda-feira, 1º, foram conduzidos ao DHPP, onde foram interrogados. Eles serão submetidos a audiência de custódia na 5ª Vara Criminal de Aracaju.