Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram o mandado de prisão de um homem de 22 anos identificado como um dos autores da tentativa de homicídio contra uma mulher no Conjunto Almirante Tamandaré, bairro Santos Dumont. O crime ocorreu no dia 8 de maio. A ação policial aconteceu na sexta-feira 18.

De acordo com as investigações, no dia do crime a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na região da boca e dos braços. A vítima foi atingida pelos disparos de arma de fogo quando foi abordada pelo homem preso e por outro autor ainda não identificado.

Conforme as apurações policiais, o crime foi motivado por vingança já que o namorado da vítima teria cometido o homicídio que vitimou um parente do homem preso na última sexta-feira, 18, e que foi identificado como um dos autores do crime do dia 8 de maio.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.