Dicas para escolher cor de sutiã

Ao escolher uma lingerie é fundamental considerar diversos detalhes, e a cor dos tipos de sutiã é um desses detalhes. As cores básicas e clássicas, como o preto, branco e bege são as mais escolhidas entre as mulheres, no entanto, muitas gostam de ousar e se aventurar em novas cores.

Pensando nisso, selecionamos algumas dicas para você escolher a cor de seus modelos de sutiã preferidos. Continue lendo e saiba mais!

Cores básicas

Como citado anteriormente, as cores básicas são as mais utilizadas pelas mulheres, principalmente no dia a dia, quando elas precisam de tons neutros que se encaixem com todos os tipos de roupa sem maiores esforços.

Esses tons são a prova de erro, afinal, praticidade é tudo quando se trata de ter que se arrumar para eventos em sua rotina, como ir ao trabalho, escola ou faculdade. Confira os tons mais básicos:

Preto: o sutiã preto combina com todos os tipos de roupa, e ele pode ser utilizado tanto em ocasiões especiais em um conjunto rendado, por exemplo, quanto no cotidiano;

combina com todos os tipos de roupa, e ele pode ser utilizado tanto em ocasiões especiais em um conjunto rendado, por exemplo, quanto no cotidiano; Branco: o branco em uma lingerie leva um ar de sensualidade e inocência, e ao contrário do que muitas pensam, não é um tom que deve ser utilizado somente na noite de núpcias, assim como o preto é um tom que combina em diversas ocasiões;

Bege: mais básico impossível, é o tipo ideal para dormir, trabalhar, vestir com roupas claras e com transparências, muitas mulheres e seus parceiros torcem o nariz para esse tipo de lingerie em momentos íntimos, contudo, existem conjunto de calcinha e sutiã bege que podem deixar a cor mais sexy.

Vermelho e Rosa

Falando em lingeries para momentos mais íntimos, o vermelho e o rosa são tons que agradam a maioria das pessoas.

O vermelho está ligado à paixão e sensualidade, é uma boa alternativa para você que quer surpreender seu parceiro ou parceira, considerando que não é uma cor muito usável no dia a dia.

Já o rosa, é o tom perfeito para transmitir romance e uma mensagem mais tranquila, é possível encontrar um top de renda em várias tonalidades de rosa, que combinam com os mais diferentes tipos de pele.

Modelos de sutiã coloridos

Além dos tons clássicos citados anteriormente, existem diversos tons mais coloridos de calcinha e sutiã que você pode investir, aproveite que o final do ano para adquirir algumas peças novas em uma loja de calcinha e sutiã!

Os principais tons são:

Azul: um ótimo tom para você que gosta de combinar cores na virada do ano, o azul é uma cor para quem busca otimismo, bem-estar e prosperidade;

Roxo e lilás: são tons que trazem tranquilidade e equilíbrio;

Amarelo: combina principalmente com peles negras ou mais bronzeadas, perfeito para você que gosta de cores que se destacam em sua pele.

Escolha sua cor preferida e não tenha medo de ousar em suas escolhas!