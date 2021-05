O corpo do piloto mineiro Adriano Eugenio de Leon Ribeiro, 32, foi encontrado por volta das 11h10 deste domingo, 9. O acidente aéreo ocorreu no final da manhã da quinta-feira, 6, logo após a decolagem da aeronave de pequeno porte do aeroporto de Aracaju.

O piloto reportou pane aos operadores do aeroporto e, logo após, o equipamento caiu numa região de manguezal, no bairro Atalaia.

