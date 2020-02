Um fato lamentável ocorreu no último domingo, 02, no município de Barra dos Coqueiros. De acordo com um boletim de ocorrência, um jovem tentou passar pela catraca do transporte coletivo pagando apenas uma passagem.

Nesse momento houve uma discussão entre o cobrador e ele e segundo foi informado, o cobrador partiu para as vias de fato. Ainda de acordo com o relato, as agressões continuaram fora do ônibus.

Mais informações serão repassadas, assim que tivermos novidades sobre esse caso.