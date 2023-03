É OFICIAL: Portal Soudesergipe transmitirá shows do Carnaforró 2023

Vem mais uma edição do ‘CARNAFORRÓ! Nos dias 15 e 16 de abril, o Portal SoudeSergipe transmite ao vivo a Festa diretamente do palco principal da Praça de Eventos, com apresentações de Nattan, Iguinho e Lulinha, Tarcisio do Acordeon, Mari Fernandez e outras atrações. O canal, que começa a ser mais uma vez referência na transmissão de eventos musicais, marca presença na cobertura do evento e garantir que os fãs acompanhem em tempo real os shows e todos os detalhes da festa.

Além da transmissão do Portal Soudesergipe, conteúdos exclusivos serão exibidos na programação do Instagram do Portal Soudesergipe, JornaldSergipe, e no @mayconjornalista.

O canal 1 da TV Netglória, também transmitirá o evento,

Já no site, estarão disponíveis conteúdos como podcasts, vídeos, coberturas de shows e entrevistas.