Policiais civis da Delegacia Regional de Propriá recuperaram o material furtado do antigo Batalhão Militar Coronel Barreto Mota. A ação policial que ocorreu na última sexta-feira, 11, resultou na recuperação de canos de ferro. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 14.

De acordo com o delegado Marcos Carvalho, o material de canos em ferro da antiga unidade militar foi serrado para ser furtado, o que também caracteriza dano ao patrimônio público. Os ferros haviam sido vendidos a um homem por mais de R$ 1 mil. “Dois furtadores foram identificados, bem como um receptador”, revelou.

As investigações continuam. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.