Eis porque o Flamengo FC está entre as melhores equipes do mundo

O Clube de Regatas do Flamengo, comumente chamado de Flamengo, é um time de futebol brasileiro sediado no Rio de Janeiro. O clube se estabeleceu entre os clubes esportivos de maior sucesso do Brasil no século XX, quando conquistou vários títulos do Campeonato Carioca mesmo antes da criação do primeiro campeonato nacional de futebol brasileiro, em 1959.

Desde então, o time é considerado entre os times de maior sucesso e um dos 3 clubes que nunca foram rebaixados da Série A brasileira.

Com muito trabalho, o time foi capaz de estabelecer uma lista de jogadores de alto nível. Alguns deles são Evaristo de Macedo, Horácio Doval, Francisco Reyes, e Antonio Rondinelli.

Vitórias inesquecíveis

O Flamengo conquistou seu 18º título do Campeonato Carioca em 1978. Os 5 anos seguintes à vitória ficaram na história como a era dourada da equipe, onde estrelas brasileiras como Claudio Adão, Carpegiani e Adilio foram apresentados ao mundo do futebol. Treinado por Zico, um ex-jogador de ataque, o Flamengo se tornou campeão estadual três vezes consecutivas.

Eles mantiveram um excelente desempenho e jogaram seu primeiro Campeonato Brasileiro em 1980. Como campeão nacional, o clube se qualificou para disputar pela primeira vez a Copa Libertadores de 1981.

A temporada de 1981 é o ano de referência do time. De fato, eles avançaram sem esforço para a semifinal da Copa Libertadores, conquistando quatro vitórias em quatro partidas.

Os dois anos seguintes também marcaram o sucesso da equipe. O Flamengo conquistou outro título do Campeonato do Estado do Rio de Janeiro e dois Campeonatos Brasileiros (em 1982 e 1983).

No entanto, nenhum time é perfeito. O time passou por uma grande crise financeira e menos frequência nas vitórias. O time não fez contratações importantes e não conseguiu participar de torneios competitivos internacionais. Eles também evitaram por pouco o rebaixamento durante as temporadas de 2002, 2004 e 2005.

O ano de 2005 testemunhou a grande queda do Flamengo. A equipe só conseguiu escapar do rebaixamento quando o técnico Joel Santana entrou para o time. Joel levou o Flamengo a seis vitórias e três empates em nove partidas.

O retorno

O Flamengo se classificou para a Copa do Brasil pela 5ª vez e conquistou o título contra o CR Vasco da Gama. De 2007 a 2009, a equipe conseguiu seu quinto tricampeonato.

Em 2007, o Flamengo marcou uma data comemorativa no calendário oficial do Rio de Janeiro. A equipe brasileira escapou da zona de rebaixamento durante a Série A brasileira no mesmo ano e subiu para o 2º lugar na tabela de posições.

No entanto, eles foram derrotados pelo Náutico na rodada final. No entanto, seu desempenho durante a partida provou que eles ainda têm o que é preciso para estar no topo da tabela de classificação. Suas contínuas melhorias também foram notadas internacionalmente, tornando-os agora entre as melhores equipes do mundo.