Eleições 2020: eleitor poderá justificar falta pelo celular

Uma nova versão do e-Título, aplicativo oficial aplicativo móvel para obtenção da via digital do título de eleitor, trará uma nova atualização nesta quarta-feira (30).

Trata-se de um novo recurso para que o eleitor possa justificar a ausência no processo eleitoral deste ano. Segundo o TSE, todo o processo de justificativa nas votações de 15 de novembro (1º turno) e 29 de novembro (2º turno) poderá ser feito no App.

O prazo total é de até 60 dias após cada pleito.

Ainda de acordo com o TSE, a justificativa segue obrigatória para todos que não comparecerem ao sistema de votação.

O acesso ao aplicativo é gratuito e funciona em sistemas operacionais Android e iOs.

Conexão Politica