ELEIÇÕES 2022: O Blogueiro, o rejeitado entre os seus e a água de salsicha.

O BLOGUEIRO

Ele é um fenômeno nas redes sociais, recentemente completou 76k de seguidores em seu instagram e suas lives durante as entrevistas que concede nas rádios do estado, chegam a bater quase 1.600 pessoas simultaneamente.

Apesar de não ter “jeito pra coisa”, Valmir vem se destacando por publicar vídeos humanizados e sem qualquer tipo de edição. Mas, nem tudo são flores, alguns radialistas já revelaram o incomodo quando , durante as entrevistas Valmir presta mais atenção em seu instagram do que no entrevistador, Valmir precisa entender que nem tudo é “blogueiragem”

O REJEITADO

Por ter votado a favor do orçamento secreto, Rogério Carvalho ganhou a antipatia de alguns dos seus mais fieis defensores.

Rogério não consegue se destacar nas pesquisas, não consegue espaço na mídia sergipana, mas tem ao seu favor o apoio do ex-presidente Lula, que em recente visita ao estado, disse que subiria no palanque de Rogério e que pediria voto nas ruas para ele. Isso conta muito.

ÁGUA DE SALSICHA

Ele tem o desafio de tentar descolar da imagem de Belivaldo, não poderá dizer que vai mudar Sergipe porque vai assumir que “Belinho” foi um mau governador.

Usa a # Sergipe Avança com Fábio e deixa em duvida:” Sergipe não avançou antes por quê?”

Faz dancinhas para responder perguntas e tem um dos melhores marqueteiros que atuam no estado, mas Fábio não consegue decolar.

Ao ponto de forçar a barra ou tentar desesperadamente o apoio de Lula. A base governista até tenta, mas será difícil tirar a marca que Fábio carrega.

