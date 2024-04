Nesta segunda-feira, 1º, a Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), cumpriu um mandado de internação contra um adolescente suspeito de estar envolvido em um homicídio no Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro.

O homicídio qualificado aconteceu no dia 17 de fevereiro deste ano, por volta das 22 horas, na Travessa Riachuelo, no Mutirão do Conjunto João Alves, em Socorro.

A vítima estava sentada em frente à sua casa, quando um grupo de pessoas, em posse de pedaços de madeira e paralelepípedos, avançaram contra a vítima e a espancaram, aplicando golpes em sua cabeça, levando a vítima a óbito.

De acordo com a apuração policial, no grupo suspeito de realizar o homicídio, existia um adolescente. Em relação a esse crime, o DHPP já tinha cumprido outros quatro mandados de prisão na semana passada, no interior do estado e na região metropolitana da capital.

Na manhã desta segunda, os agentes cumpriram a internação do suspeito adolescente. O jovem será encaminhado para a Unidade Socioeducativa de Internação Provisória (Usip), onde ele ficará à disposição da Justiça.