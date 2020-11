Eleições Municipais em Sergipe: Confira o resultado

Os eleitores de Sergipe conheceram na noite de ontem (15/11) os prefeitos eleitos e os vereadores escolhidos pelos eleitores nas 75 cidades de Sergipe. Clique aqui para ver os dados completos.

Confira o resultado em ordem alfabética de todos os municípios de Sergipe:

Amparo do São Francisco – Franklin Freire (PSC)

Aquidabã – Dr. Mário Lucena (Republicanos)

Aracaju – 2º turno (Edvaldo Nogueira x Danielle Garcia)

Arauá – Dr. Fábio (Solidariedade)

Areia Branca – Alan de Agripino (PSC)

Barra dos Coqueiros – Alberto Macedo (MDB)

Boquim – Eraldo de Cabeça Dantas (PP)

Brejo Grande – Clysmer (PSD)

Campo do Brito – Marcell Souza (PP)

Canhoba – Chrystphe Divino – (PSC)

Canindé de São Francisco – Weldo Mariano (PT)

Capela – Silvany (PSC)

Carira – Diogo Machado (PSD)

Carmópolis – Esmeralda (PSD)

Cedro de São João – Layana Costa (DEM)

Cristinápolis – Sandro de Jesus (PT)

Cumbe – Louro de Vieira (PSD)

Divina Pastora – Clara Rollemberg (PP)

Estância – Dr. Gilson Andrade (PSD)

Feira Nova – Jean de Gerino (PT)

Frei Paulo – Anderson de Zé das Canas (MDB)

Gararu – Zete de Janjão (DEM)

General Maynard – Valmir de Nira (PSD)

Graccho Cardoso – Arakem (PSD)

Ilha das Flores – Robson Martins (PSC)

Indiaroba – Adinaldo (MDB)

Itabaiana – Adailton Sousa (PL)

Itabaianinha – Danilo de Joaldo (DEM)

Itabi – Júnior de Amynthas (DEM)

Itaporanga D’Ajuda – Otávio Sobral (PP)

Japaratuba – Lara Moura (PSC)

Japoatã – Careca da Samam (PL)

Lagarto – Hilda Ribeiro (Solidariedade)

Laranjeiras – Juca (MDB)

Macambira – Carivaldo Souza (PP)

Malhada dos Bois – Cesar (PSD)

Malhador – Assisinho (PL)

Maruim – Gilberto Maynard (PT)

Moita Bonita – Dr. Vagner (PSB)

Monte Alegre de Sergipe – Nena de Luciano (PP)

Muribeca – Mário de Sandra (PL)

Neópolis – Célio de Zequinha (PL)

Nossa Senhora Aparecida – Jeane da Farmácia (PL)

Nossa Senhora da Glória – Luana Oliveira (PSD)

Nossa Senhora das Dores – Mário (Cidadania)

Nossa Senhora de Lourdes – Laerte (PSD)

Nossa Senhora do Socorro – Padre Inaldo (PP)

Pacatuba – Manuella Martins (PSC)

Pedra Mole – Zé Augusto de Zé de Loló (PSD)

Pedrinhas – France de Domingos (PSB)

Pinhão – Dr. Charles (PL)

Pirambu – Guilherme Santiago (PSC)

Poço Redondo – Dr. Júnior Chagas (Republicanos)

Poço Verde – Iggor Oliveira (PSD)

Porto da Folha – Miguel de Dr. Marcos (PSD)

Propriá – Dr. Valberto (MDB)

Riachão do Dantas – Simone de Dona Raimunda (PSD)

Riachuelo – Petinho de João Grande (MDB)

Ribeirópolis – Rogério Sobral (PL)

Rosário do Catete – César Resende (PDT)

Salgado – Givanildo Costa (PT)

Santa Luzia do Itanhy – Adauto Amor (PSD)

Santa Rosa de Lima – Júnior Macarrão (PSD)

Santana do São Francisco – Ricardo Roriz (PSD)

Santo Amaro das Brotas – Paulo César (Avante)

São Cristóvão – Marcos Santana (MDB)

São Domingos – Binho (PT)

São Francisco – Alba de Ailton (MDB)

São Miguel do Aleixo – Gilton Meneses (PSD)

Simão Dias – Cristiano Viana (PSB)

Siriri – Zé Rosa (PSB)

Telha – Flávio Dias (PSD)

Tobias Barreto – Dilson de Agripino (Cidadania)

Tomar do Geru – Pedrinho Balbino (PP)

Umbaúba – Humberto Maravilha (MDB)