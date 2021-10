Eliminatórias da UEFA: apostas na Bodog

- Advertisement -

Após duas seleções europeias carimbarem vaga para a Copa do Mundo do ano que vem, mais 10 seleções podem garantir vaga já em novembro. Isso porque as Eliminatórias da UEFA retornam com as duas rodadas finais (e decisivas) da fase de grupos. Todas as equipes poderão se juntar com o Catar, país-sede da competição, no torneio que os amantes de futebol mais aguardam de quatro em quatro anos. Confira como apostar online na Bodog, descubra as vantagens da plataforma, saiba os favoritos rumo à classificação e fique por dentro dos mercados.

Por que apostar nas Eliminatórias pela Bodog?

Como é o bônus de boas-vindas da casa?

Top 10 seleções para apostar na vaga à Copa

Posso apostar na Copa do Mundo?

Top 10 para o Mundial do Catar

Por que apostar nas Eliminatórias pela Bodog?

Porque além das Eliminatórias fazerem parte da “Copa do Mundo” (pelo menos é o que considera a Fifa), é extremamente lucrativo e seguro. Para quem não sabe, a Bodog “conta com aspectos que ajudam a trazer mais confiança. Uma delas é o fato de ser uma casa devidamente regulamentada”, conforme analisa o site de dicas Stake Cheia.

- Advertisement -

Também “vale destacar que sites que mantém um bom processo nesse sentido sempre merecem uma posição de destaque. Ou seja, se uma plataforma não demonstra essa preocupação, tudo pode gerar perigo para o apostador. Afinal, diante de um eventual problema, não haverá muito que ser feito, concorda?”

Como é o bônus de boas-vindas da Bodog?

Outro ponto importante, antes de falarmos da grande vantagem desta que é uma das melhores casas de apostas atualmente, “é que essa empresa é gerenciada por outras que possuem registros relevantes. Ou seja, registros que fazem parte justamente do mercado de apostas”, segundo o Stake Cheia.

Já seu bônus de boas-vindas é muito bom, chegando a 100% do valor de depósito realizado pelo novo usuário. Ou seja, caso o apostador resolva se tornar um cliente clicando aqui, basta depositar até R$200 para ganhar o dobro em apostas no site. Segundo a página de dicas, “essa é uma ação para estimular a chegada de novos usuários”, finaliza.

Top 10 seleções para apostar na vaga à Copa

Além do Catar, país-sede da primeira Copa do Mundo da Fifa em solo árabe, outras duas seleções já estão classificadas para o torneio. O que é o caso a tradicional e tetracampeã Alemanha, também tricampeã da Europa e da Dinamarca, campeã europeia uma vez.

E nestas duas rodadas restantes da fase de grupos das Eliminatórias da UEFA, pelo menos mais 10 países poderão carimbar a participação ao Mundial de 2022. Confira a seguir quais são as seleções e o que elas precisam para garantir a vaga para você poder apostar online na Betfair.

Inglaterra

Holanda

Rússia

Sérvia

Bélgica

Portugal

Suécia

Itália

Espanha

França

Inglaterra

Pontos: 20

O que precisa: 1 vitória

Joga contra: Albânia (12/11) e San Marino (15/11)

Holanda

Pontos: 19

O que precisa: 1 vitória e 1 empate

Joga contra: Montenegro (13/11) e Noruega (16/11)

Rússia

Pontos: 19

O que precisa: 1 vitória e 1 empate

Joga contra: Chipre (11/11) e Croácia (14/11)

Sérvia

Pontos: 17

O que precisa: 1 vitória

Joga contra: Portugal (14/11)

Bélgica

Pontos: 16

O que precisa: 1 empate

Joga contra: Estônia (13/11) e País de Gales (16/11)

Portugal

Pontos: 16

O que precisa: 1 vitória e 1 empate

Joga contra: Irlanda (11/11) e Sérvia (14/11)

Suécia

Pontos: 15

O que precisa: 1 vitória e 1 empate

Joga contra: Geórgia (11/11) e Espanha (14/11)

Itália

Pontos: 14

O que precisa: 2 vitórias

Joga contra: Suíça (12/11) e Irlanda do Norte (15/11)

Espanha

Pontos: 13

O que precisa: 2 vitórias

Joga contra: Grécia (11/11) e Suécia (14/11)

França

Pontos: 12

O que precisa: 1 vitória e 1 empate

Joga contra: Finlândia (13/11) e Bósnia (16/11)

Posso apostar na Copa do Mundo?

Agora que você já sabe as principais quais sãos as 10 principais seleções boas para apostar online, que tal investir desde já no Mundial? Você certamente deve estar se perguntando como isso é possível, não é mesmo? Mas saiba que a Bodog já oferece um mercado disponível, chamado “Vencedor”, presente na seção “Apostas futuras” da Copa do Mundo da Fifa 2022. Confira abaixo o Top 10 cotações para fazer um palpite ainda hoje no campeão da Copa:

Top 10 cotações para o Mundial do Catar

Brasil – 6.50

França – 7.00

Inglaterra – 8.00

Espanha – 9.00

Alemanha – 11.00

Itália – 11.00

Argentina – 12.00

Bélgica – 13.00

Portugal – 15.00

Holanda – 17.00